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ಉಗ್ರವಾದ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಜಿಕಲ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ, ಜನಗಣತಿ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

MODI MANN KI BAAT
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ANI)
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By PTI

Published : September 27, 2026 at 1:46 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ, ನಾವೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಜಿಕಲ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​​ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯಿಂದಾದ ನೋವಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, 2016ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28-29 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (LoC) ಆಚೆಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ದೇಶದ ಧೀರ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗಳು ಆ ಯಾತನೆಗೆ ದೇಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಗಣತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಜನಗಣತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಅಭಿಯಾನ: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ದಿವಂಗತ ವಿಹೆಚ್​​ಪಿ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಘಾಲ್​ ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಚೈತನ್ಯದ ಫಲವಾಗಿಯೇ, ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯವು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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MANN KI BAAT
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​
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MODI MANN KI BAAT

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