ರಕ್ತದ ತಿಲಕ ಇಡುವ ವೇಳೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ!: ಶೂರವೀರ್ ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು
Published : February 25, 2026 at 3:23 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಿಂದ ತಿಲಕ ಇಡಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಗಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಂಗೈಯವರೆಗೂ ನರಗಳು ತುಂಡಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 26 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಶೂರ್ ವೀರ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಲಕ ಇಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುವಕ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದಿಂದ ತಿಲಕ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಾಕು ತುಂಬಾ ಹರಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಯುವಕನ ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಆಳವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅಂಗೈಯವರೆಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಕಿರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ. ಬೆರಳುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತಾಗಿವೆ. ಯುವಕ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಬಿ ನಗರದ ಕಾಮಿನೇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಘಟನೆ: ಎಲ್.ಬಿ. ನಗರದ ಯುವಕ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳ 14ರ ಸಂಜೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶೂರವೀರ್ ಹಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಿಂದ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಿನೇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಘಟಕಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ: ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಯುವಕನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಲಗೈನ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳ ಚಲನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಗಳು ಸಹ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕನನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಮೆದುಳಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಕೂದಲುಗಿಂತ ತೆಳುವಾದ ದಾರದಿಂದ ಹೊಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಸರ್ಜರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಯುವಕನನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ಯುವಕ ಶೂರವೀರ್ ಎಂದರು ಮತ್ತು ಆ ಹಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಭಾವುಕನನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುವಕನ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ನಾವು ಅದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಯುವಕ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಆತನ ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಸಂವೇದನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
