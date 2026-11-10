ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ರಿನ್, ವೀಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್
HUL Detergent Soap Price Hike: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಾದ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ರಿನ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಪೌಡರ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 2:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (FMCG) ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HUL) ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ HUL ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಾದ 'ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್', 'ರಿನ್', 'ವೀಲ್ ಪೌಡರ್' ಮತ್ತು 'ಮೋತಿ ಗುಲಾಬ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 11ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹1 ರಿಂದ ₹10 ರವರೆಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು 'ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್'ನ 1 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 235 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 245 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 123 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 128 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸಿ ವಾಶ್'ನ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ; ಅಂದರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ 167 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 172 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 85 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 87 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಸೋಪ್ನ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೆಲೆಯನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು 45 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸೋಪುಗಳ ನಾಲ್ಕರ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು 155 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಿನ್' ಮತ್ತು 'ವೀಲ್' ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 'ರಿನ್ ಅಲಾ'ದ 500 ಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 90 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 95 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 'ರಿನ್' ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ನ 1 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 123 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು 61 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
'ವೀಲ್' ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ನ 1 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 93 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 46 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 47 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಮೋತಿ ಗುಲಾಬ್' ಸಾಬೂನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಬೂನಿನ (150 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್) ಬೆಲೆಯನ್ನು 74 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 82 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಯುಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಪ್ರಿಯಾ ನಾಯರ್ ಅವರು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನಾ ಆಧರಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
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ಹೊಸ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
|ಉತ್ಪನ್ನ
|ಪ್ಯಾಕ್ನ ಗಾತ್ರ
|ಮೊದಲಿನ ದರ (Rs)
|ಹೊಸ ದರ (Rs)
|ರಿನ್ ಅಲಾ
|500 ml
|90
|95
|ರಿನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್
|1 kg
|120
|123
|ರಿನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್
|500 gm
|61
|63
|ವೀಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್
|1 kg
|90
|93
|ವೀಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್
|500 gm
|46
|47
|ಮೋತಿ ಗುಲಾಬ್ ಸೋಪ್
|150 gm
|74
|82
|Surf Excel ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್
|1 kg
|235
|245
|Surf Excel ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್
|500 gm
|123
|128
|Surf Excel ಈಜಿ ವಾಶ್
|1 kg
|167
|172
|Surf Excel ಈಜಿ ವಾಶ್
|500 gm
|85
|87
|Surf Excel ಬಾರ್
|250 gm
|42
|45
|Surf Excel ಬಾರ್ ಬಂಡಲ್
|4 x 200 gm
|145
|155