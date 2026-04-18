ETV Bharat / bharat

ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟ: ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ದಂಪತಿ ಸಾವು!

ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ತಡರಾತ್ರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Exploding Mobile Battery
ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ದಂಪತಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುರೇಂದ್ರನಗರ (ಗುಜರಾತ್): ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೋರಾ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಬೀರ್‌ಭಾಯ್ ವೋರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಸೀದಾಬೆನ್ ವೋರಾ ಮೃತ ದಂಪತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಬೀರ್‌ಭಾಯ್ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮೊದಲು ಆಹುತಿಯಾಗುವೆ. ಬಳಿಕ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಬೀರ್‌ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ರಸೀದಾಬೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸಜೀವಹ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಬ್ಡಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಬೀರ್‌ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ರಸೀದಾಬೆನ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಲಿಂಬ್ಡಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ತಂಡ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಮೃತ ಸಬೀರ್‌ಭಾಯ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ವೋರಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಕಿರಿತ್ಸಿನ್ಹ್ ರಾಣಾ, ಲಿಂಬ್ಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಶವಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

MOBILE BATTERY EXPLODING
BATTERY SAFETY WARNINGS
COUPLE TRAGICALLY DIES
COUPLE DIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.