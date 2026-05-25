ಧನಬಾದ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗ ನೆನಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕು; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊರೆನ್ ಜೀವನ?
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧನಬಾದ್ನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 4:32 PM IST
ಧನಬಾದ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ತುಂಡಿಯ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೇ ಏನೂ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸರಳ ಬದುಕು.. : ತುಂಡಿಯ ಕಮಲಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಒಲೆ, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು 70-75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡ, ಉದುರಿದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ದೇಹ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊರೆನ್ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ "ಹೌದು" ಅಥವಾ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣವೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವತಃ ಬಾವಿ ತೋಡಿರುವ ಅವರು ಹೊಲ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ: ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಯೊಂದನ್ನು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಅವರು ಈ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಲವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನೇಗಿಲು, ಎತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಾಡು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಸ್ವತಃ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದ ದುರಂತ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ಮೂಲತಃ ತುಂಡಿಯ ಬಸಹಾ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡನ್ನು ಬಿಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ.. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಬಯಸದ ವೃದ್ಧ: ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೀವ್ ಓಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ರಾಜೀವ್.
ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ: ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತುಂಡಿಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರೇಂದ್ರ ಸೊರೆನ್ ಅವರ ಜೀವನ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಿಸದೇ ಇರದು. ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಜೀವನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
