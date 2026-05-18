ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!: ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಆಗ್ರಹ
ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನೊಬ್ಬನನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 4:40 PM IST
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ಸೂರತ್ನ ಉಧ್ನಾ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಯುವ ನಾಯಕನೋರ್ವನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಯ್ ದಲಾಲ್ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಯುವಕ. ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಜಯಶ್ರೀಬೆನ್ ದಲಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಲಿಂಬಾಯತ್ ಶಾಸಕಿ ಸಂಗೀತಾಬೆನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೃತ ಜಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಿಂಡೋಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಯ್ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಜಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು. ದಾಳಿಕೋರರು ಅವನನ್ನು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಾಯಿ ಜಯ್ ದಲಾಲ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಚಕ್ಲಿ, ಪಂಕಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ 3-4 ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7-8 ಜನರು ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ರಿಂದ 15 ಜನರು ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಧ್ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ PASA ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈಯ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ದಾಳಿಕೋರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ನನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಮಗನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮೃತನ ತಾಯಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
