ಟಿವಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಮೃತದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಟಿವಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇಲಂ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಟಿವಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಗ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ (37) ಎಂಬವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೃತ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಕೂಡ ಸೂರಜ್ ವಾಸಿಸುವ ಶೇವಾಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಟಿವಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಾಳೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೂರಜ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13) ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೀಲನಾಯಕನಪಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ತಾಳಮುತ್ತು ನಟರಸನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕರೂರ್ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇವಲ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ ಎಂಬಾತ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಸೂರಜ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಸೂರಜ್ (37) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು, ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
