ಕುಸ್ತಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​: ವಿನೇಶ್​ ಪೋಗಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ

ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನೀಡಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ASIAN GAMES SELECTION TRIALS
ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 7:53 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಳೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮೇ 22 ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಗಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಾತೃತ್ವ ವಿರಾಮದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಗಟ್‌ರಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ತಾಯ್ತನವು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ತಾಯ್ತನವನ್ನು ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ 30-31 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (SAI) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(IOA) ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಫೈನಲ್​ ಅರ್ಹತೆ ವಿವಾದ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ವಿನೇಶ್​ ಪೋಗಟ್​ ಅವರನ್ನು 2024ರ ಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಯಾರಿಸ್​ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಗದಿಗಿಂತ 100 ಗ್ರಾಂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.

