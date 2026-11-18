ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ತಜೀನ್ ಫಾತಿಮಾಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಜಮ್ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ; ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ
Published : November 18, 2026 at 1:39 PM IST
ರಾಂಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಡಾ. ತಜೀನ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಡಾ. ತಜೀನ್ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಜಮ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಅಪರಾಧ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಚುನಾವಣಾ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಇದ್ದ ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಡಾ. ತಜೀನ್ ಫಾತಿಮಾ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿತು ಎಂದು ತಜೀನ್ ಫಾತಿಮಾ: ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡಾ. ತಜೀನ್ ಫಾತಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಜಯ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರವು ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಸಿಜೆಐ ವಿರುದ್ದ ಅವಹೇಳನದ ಟೀಕೆ; ವಕೀಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ