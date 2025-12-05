ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಲೇಖಕಿ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಮಪಾನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 4:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಮದರ್ ಮೇರಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾರಾಟ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಷೇದ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲೇಖಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಯ್ ಅವರು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಟನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿತು. ರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದುವವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಧೂಮಪಾನದ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹಮಿಶ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, ನೇರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಬದಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಠಿಣ ದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು. ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸಿಂಹನ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
