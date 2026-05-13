ಹಿಂದೂ ಎಂಬುದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿಯಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 9:00 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿಯಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

"ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಆಚರಣೆಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ, ಎಂ.ಎಂ.ಸುಂದರೇಶ್, ಅಹ್ಸಾನುದ್ದೀನ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಸಿಹ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ವರಾಲೆ, ಆರ್.ಮಹಾದೇವನ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 9 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠವು ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ದಾವೂದಿ ಬೊಹ್ರಾಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಧರ್ಮಗಳು ಆಚರಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ಗೋಪಾಲ್, ವೇದಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ "ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ"ವಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲರು ವೇದಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಏನು, ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ" ಎಂದು ನ್ಯಾ.ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. "ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದ ಜನರೂ ಸಹ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಕೋಣೆ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂದು ನ್ಯಾ.ನಾಗರತ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

