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ವಿಮಾನ ದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಫಲ; 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಅಧಿನಿಯಮ, 2024ನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 12:29 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾನ ದರಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ​ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ವಿಮಾನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ರದ್ದು ಮತ್ತು ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಅಧಿನಿಯಮ, 2024ನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಂತಿಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಮಾನ ದರಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವವರೆಗೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಎಂದ ಪೀಠ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು ವಾರ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 7ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

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TAGGED:

SUPREME COURT
AIRLINES FLOUTING FARE RULES
MODERNISING INDIA AVIATION
BHARATIYA VAYUYAN ADHINIYAM
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