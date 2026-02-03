ETV Bharat / bharat

'ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಿದೆ': ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಬೇಸರ

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

SUPREME COURT
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜಡ್ಜ್​ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜಡ್ಜ್​ಗಳು ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅವುಗಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದೆ, ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು. ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡಲು ಬಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುಂಬರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದರೂ, ಉಲ್ಲೇಖ ಏಕಿಲ್ಲ? ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವುದು ನ್ಯಾಯಪಾಲನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ, ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್​​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

JUDGMENTS
CJI SURYA KANT
HIGH COURTS
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.