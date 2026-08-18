ಕೈದಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿಯುವ ಬದಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಕೈದಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿಯುವ ಬದಲು ವಿಷಕಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.
By PTI
Published : August 18, 2026 at 1:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕುಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಬದಲು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಕಡಿಮೆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕೈದಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೋವು ನೀಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ, ನರವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, "ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ/ 393(5) ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನ 'ಗಲ್ಲು ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ'ವು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಜಾ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. 'ದಿನಾ ಪ್ರಕರಣ'ದಲ್ಲಿ ತಳೆದ ನಿರ್ಧಾರವು ತಪ್ಪೆಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
"ನಾವು ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಈ ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಕಾನೂನು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞರ ಸಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೇಣು ಬಿಗಿಯುವ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತು.
ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಕೈದಿಗೆ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಆತನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಿಷಕಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಕಡಿಮೆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವುಗಳು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ (ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ, ಈಗ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ) ಸೆಕ್ಷನ್ 354(5) ರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಿಷಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಂಬುವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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