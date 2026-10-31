ಸಿಜೆಐ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇರಳ'ದ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
Published : October 31, 2026 at 7:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (KPCC) ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಕೀಲ ವಿನೀತ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ (CJI) ಬರೆದ ದೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಕೇರಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ವಿರುದ್ಧದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ "ಆತ್ಮೀಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ. ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯು ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತೀರ್ಪುಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಟೀಕೆಗೂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪರಾಧಾತ್ಮಕ ನಿಂದನೆಗೆ (criminal contempt of court) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಜಿಂದಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು, ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ 'ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ' ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದೂ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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