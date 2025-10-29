ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

ETV Bharat / bharat

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ.

October 29, 2025 at 9:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಿರಿ ಮಠದ 49ನೇ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಅದೃಶಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ(ಅ.29) ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಂಕಜ್ ಮಿಥಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಾಳೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಪನ್ವರ್ ಅವರು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2025 ರಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾನನಷ್ಟಕರ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್​ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, "ನೀವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 19ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಿಧಾನವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಲಿಂಗಾಯತ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು. "ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಮು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿ..." ಎಂದು ಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿತು.

ಈ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.

"ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ನೀವು ದೂರವಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪೀಠ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. "ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2025ರ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬುದನ್ನೂ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 163(3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದೂ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

