ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು; ಆದರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
By Sumit Saxena
Published : October 17, 2026 at 8:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಡುವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
"ಸಂವಿಧಾನದ 21 ಮತ್ತು 19(1)(a) ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ. ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನೀಡಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ: "ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಿರಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು, ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದಂತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೆಡರ ಹಕ್ಕೂ ಅವರಿಗಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪೇವಾಲ್ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೀಠವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಹಾಕಿ: ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ದಂಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಗಂಭೀರತೆ, ಅದರ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಈ ನಿರ್ದೇಶಗಳ ಜಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ.
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