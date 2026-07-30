ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಇದು ಹೇಗೆ? ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 2:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ (ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಪರಿಷತ್) ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೇ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.
"ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದಾಗ, ಅವರು ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 7, 2026 ರಂದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಾಗ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 20, 2025ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ಮೇ 7, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
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ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರು: ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (ಆರ್ಎಲ್ಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಮಗ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1989ರಂದು ಜನಿಸಿದ ದೀಪಕ್, ಮಣಿಪಾಲದ ಎಂಐಟಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ: 2019-2020ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಕುಶ್ವಾಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಸಾರಾಮ್ನಿಂದ ಸದ್ಯ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.