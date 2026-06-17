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ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗರಂ

ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ವಂಚಕ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

CYBER CRIME
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 8:38 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಮಾಯಕರ ಹಣವನ್ನು ಹೀರುವ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದೇ ಒಳಿತು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಮೋಹನ್​ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಂಚಿಸಿ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಪರಾರಿ: "ನೀವು (ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು) ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಅಮಾಯಕರ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ಕೀಚಕರು ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ವಂಚಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.

ನೀವು (ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು) ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಂಚಿಸುತ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಹೇಳಿದರು.

ವಂಚಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಜೈಲು: ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೀಠವು, ಇಂತಹ ವಂಚಕರು ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಜೈಲು. ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರ (ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.

ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಅರ್ಜಿದಾರನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಸೈಬರ್​ ಕೇಸ್​​ಗಳು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಬಿಐಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಿಬಿಐ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

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CHIEF JUSTICE SURYA KANT
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