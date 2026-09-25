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ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತರುಣ್​ ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ ಅರ್ಜಿ; ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೋಟಿಸ್​

ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಮಾನತು ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

SC notice on Tarun Tejpal's plea challenging his conviction in sexual assault case
ತರುಣ್​ ತೇಜ್​ಪಾಲ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 2:31 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 2013ರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತೆಹಲ್ಕಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ ತರುಣ್ ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ವರಾಲೆ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಜರಾದರು.

ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಖುಲಾಸೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ತೀರ್ಪು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು

ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಪೀಠವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಮಾನತು ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 6ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಗೋವಾ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀಲಾ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಜಮ್ಸಂದೇಕರ್ ​​ಅವರು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 10.21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 4 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಘಟನೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದೋಷಿ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

2013ರ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಥಿಂಕ್​ ಫೆಸ್ಟ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್​ನ ಲಿಫ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತರುಣ್​ ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತರುಣ್​ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

TARUN TEJPAL
SEXUAL ASSAULT CASE
ತರುಣ್​ ತೇಜ್​ಪಾಲ್​ ಅರ್ಜಿ
ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೋಟಿಸ್​
ARUN TEJPAL PLEA TO SC

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