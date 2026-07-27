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ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​, ತನಿಖೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

RAM TEMPLE THEFT ROW
ರಾಮ ಮಂದಿರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 7:51 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಕ್ಷಣದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನ್​ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ(ಸಿಬಿಐ)ಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿ: ಮುಂದುವರಿದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್​ಐಟಿ)ಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು (ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್) ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪೀಠವು ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ವಾದಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕಿರಣ್ ಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಐಟಿ)ವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಐಜಿ), ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್‌ಪಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಎಸ್​ಐಟಿಗೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್: ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್​ಐಟಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ದೇವದತ್ತ ಕಾಮತ್, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

"ಭಕ್ತರು 500 ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಟ್ಟ ರಶೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಣ ತಲುಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರು.

ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್​ ನಿಗಾ: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನಿಖೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ, ತನಿಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

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RAM TEMPLE THEFT ROW

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