ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ?: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೆನೆಪದರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

Published : May 22, 2026 at 11:01 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ವಕೀಲ ಶಶಾಂಕ್ ರತ್ನೂ ಅವರು ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ಪೋಷಕರು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿತು. "ನೋಡಿ, ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು" ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ರತ್ನೂ ಅವರು ವಾದಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಪದರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಪದರದ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ಪೋಷಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ವಾದ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ವೇತನವನ್ನು ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಚಾಲಕರು, ಪಿಯೋನ್‌ಗಳು, ಗುಮಾಸ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನೂ ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಅವರು ಕೆನೆಪದರದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ನಿಗದಿತ ಕೆನೆಪದರದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೆನೆಪದರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 8 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೀರಿಗೆ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

