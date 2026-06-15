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ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಭೀತಿ: ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಪತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜುಲೈಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

Honour Killing
ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 9:20 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ದಂಪತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ದಂಪತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಭೇಟಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ದ್ವಿ ಸದಸ್ಯಪೀಠ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೀಠ, ದಂಪತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜುಲೈಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು. ಅವರು ದಂಪತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಕೇವಲ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಇದು ದಂಪತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ದಂಪತಿ ಪರ ವಕೀಲರು: ದಂಪತಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ದಂಪತಿಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ನಡುವೆ, ದಂಪತಿಯ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದ ಪೀಠ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಪತಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ದಂಪತಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್‌ಪತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

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SUPREME COURT
INTER CASTE
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