ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಎಂಆರ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಶೇ. 16ರ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕೋರತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಔಷಧಗಳ ಎಂಆರ್ಪಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 16ರಷ್ಟು ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಕರೂಪದ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 4:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಔಷಧಿಗಳ ನಿಗದಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಈ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಔಷಧಗಳ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕೋರತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಔಷಧಗಳ ಎಂಆರ್ಪಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಕರೂಪದ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪೀಠವು ನಡೆಸಿದೆ.
ಔಷಧಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 22,437ರೂ. ಇದ್ದು, ಅದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ 3,520 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೋಗಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಾಲಯಗಳಿಂದಲೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಹೊರಗಿನ ಔಷಧಾಲಯದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಸಲಿಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಟಿ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಎಂಆರ್ಪಿಗಿಂತ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಎಂಬ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಇರಬಾರದು. ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಪಿಸಿಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನರು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೆಹ್ತಾ, ಅವರು ಮೃತದೇಹವನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
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