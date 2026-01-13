ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಕೋರಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ, ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 6:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ (ಐಆರ್ಎಸ್) ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಎಂಬವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ, ವಿಪುಲ್ ಎಂ ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು.
ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ: ಇದೊಂದು ನಿರರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.
ತಾನು ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾದಿಸಿದಾಗ, "ನೀವು ಐಆರ್ಎಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ? ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹುದ್ದೆ, ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠವು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿತು. ಯಾವುದಾದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, 2009 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಕೋರಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್, "ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ವ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರಿ ದಂಡ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಥ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
