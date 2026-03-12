ನೇತಾಜಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಮರಳಿ ತರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ನೇತಾಜಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಶಿಶ್ ರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೊದ ರೆಂಕೋಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ.ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಆಶಿಸ್ ರೇ ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಕೀಲ ಸಿಂಘ್ವಿ, ಚಿತಾಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಜೆಐ, ಈ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಇದು ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಘ್ವಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಏನು?. ಬೋಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರೂ ಜಪಾನ್ನ ರೆಂಕೋಜಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಘ್ವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯವು ಬೋಸ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಅವರ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಕೇಳಿತು.
ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ 84 ವರ್ಷದ ಅವರು ಮಗಳು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಂದು ಸಿಂಘ್ವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು (ಮಗಳು) ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರೇ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಘ್ವಿ, ಬೋಸ್ ಅವರ ಮಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿತು.
