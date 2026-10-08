ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 7:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಗಾತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಆರೋಪಿಯ ಅಪರಾಧದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ. ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಾಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಆರೋಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯುವತಿಯ ಪ್ರೇಮಿ, ಆತನ ಪೋಷಕರು, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಪೀಠವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
ಆರೋಪಿಗಳು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಜಾಮೀನು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮೃತ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನ ದೂರುದಾರರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಮೃತ ಯುವತಿಯು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಆಕೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಮೃತಳನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತಳ್ಳಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೃತ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಟ್ಟಾಗ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಯುವತಿಯ ಕುರಿತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾತಿನಿಂದ ಯುವಕ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಯುವಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವಕ, ಯುವತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 306 (ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 34ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2024ರಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2026ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
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