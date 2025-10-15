ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 1:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15) ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಬಿಕರಿಯಾಗಬೇಕು. ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಪಟಾಕಿಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಅವುಗಳು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮಿತವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ. ದೆಹಲಿಯ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಗಸ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೋಂದಾಯಿತ ತಯಾರಕರು, ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿಷೇಧಿತ ದೆಹಲಿ - NCR ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಷರತ್ತುಗಳು
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
- ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಕು
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 10 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಅನುಮತಿ
- ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಪಟಾಕಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕ್ರಮ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾನ್ಪುರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟ; ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: 6 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಜೀವ ದಹನ