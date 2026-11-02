ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ: ಆದರೆ, ಕಂಡಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ!
ಕಳಪೆ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಆದರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 7:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಸುಂದರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ವರಾಲೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ವಾಯು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಯಾವಾಗ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬಹುದು?: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಅಂದರೆ, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 8 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 'ಶಾಂತ ವಲಯ'ಗಳ 300 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
"CSIR-NEERI ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 6, 2026 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆ ಸೂಸುವ ಹಸಿರಲ್ಲದ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ'ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಸ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾವ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಿಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ?: ಸರಪಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಿದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆ ಮಾದರಿಯ ಪಟಾಕಿಗಳು, ಬೇರಿಯಮ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ನೀರಿ (CSIR-NEERI) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 'ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ'ಗಳೆಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: