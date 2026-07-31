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ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ​ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೋರಿದರು.

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ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (PTI)
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By PTI

Published : July 31, 2026 at 4:18 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ನೀಡಿದೆ. ಒಮರ್​ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪಾಯಲ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಒಮರ್​ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ 142ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್.​ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್​ ಆರಾಧೆ ಅವರ ಪೀಠ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾವು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪಾಯಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 142ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತ್ನಿ ಪಾಯಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೋರಿತ್ತು.

ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 2016ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಆರೋಪಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಂಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

ಒಮರ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು 1994ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2009ರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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