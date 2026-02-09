ಪಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಆರೋಪ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು: ಇದು ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ : ಗೊಗೊಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದಿಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶರ್ಮಾ, ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕೋಲ್ಬರ್ನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೊಗೊಯ್, 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆ ಅಲಿ ತೌಕೀರ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಎಂಬ "ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ" ಕುರಿತ ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2024 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶರ್ಮಾ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಏಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಎಳೆದು ತರುವುದು ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ" ಎಂದು ಗೊಗೊಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭೇಟಿಗಳು "ವೈಯಕ್ತಿಕ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ" ಇದೆ ಎಂಬ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಪ್ರಜೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
'ಹಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಗೊಗೊಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಶರ್ಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು' ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರು ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಿಜೆಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಳಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳ ಕೊಲಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ಕೆಟ್ಟ" ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದರಾಗಿ ಗೊಗೊಯ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸ್ಸಾಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸದನಾದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಸದರಾಗಿ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತ್ಯವ್ಯ ಹಾಗೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೊದಲೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
