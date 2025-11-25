26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಕಸಬ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಕಾಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್​ ಅಂಜಲಿ ತೋರಿದ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು.

Supernurse' Anjali Kulthe, who saved the lives of 20 pregnant women from Kasab's bullets on 26/11
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನರ್ಸ್‌ ಅಂಜಲಿ ಕುಲ್ತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 7:28 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 7:50 PM IST

4 Min Read
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರು ಭಯಾನಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 17 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. 2011ರ ನವೆಂಬರ್​ 26ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್​​ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರ ಅಬು ಇಸ್ಮೈಲ್ ಇಲ್ಲಿನ​ ಕಾಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ಕುಲ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕುಲ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಎಲ್ಲ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಉಗ್ರರು: ಕಸಬ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ, ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳನ್ನೂ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂಜಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನರ್ಸ್‌ವೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಘಾತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಶುರುವಾದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

Supernurse' Anjali Kulthe, who saved the lives of 20 pregnant women from Kasab's bullets on 26/11
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂಜಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕಸಬ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಕುಲ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.

"ಆ ಭಯಾನಕ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್‌ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10.30ರ ಸಮಯ. ಕಾಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ಧಗಳು ಕೇಳಿದವು. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಯಾಬಾಯಿ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಇಣುಕಿದೆವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಯಾಬಾಯಿಯ ಸೀರೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗೇಟ್‌ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿ ಕಡೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ವಾರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ 20 ತಾಯಂದಿರನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸವ ಕೋಣೆಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್​ ತಲುಪಿದೆವು. ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು, ಆಗ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Supernurse' Anjali Kulthe, who saved the lives of 20 pregnant women from Kasab's bullets on 26/11
ದಿನವಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ: "ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಾವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ದಿನವಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಮವಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಗ್ರ ಕಸಬ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ: "ದಾಳಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಹೆದರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕಸಬ್‌ನನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ಮೇಡಂ, ನೀವು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್" ಎಂದ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

Last Updated : November 25, 2025 at 7:50 PM IST

