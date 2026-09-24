ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಲಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ
ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಅದು ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 6:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ' ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತೀವ್ರ ಆತಂಕವಿದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಪರೀತ ಶಾಖದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಅದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಲಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಸಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 'ಅತಿ ಉಷ್ಣ ದಿನ'ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರವರೆಗಿನ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗೆ 2,39,000 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ ನಿನೊ 2027ರ ವಸಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದು ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಸಾವಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಕೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟೋನ್, "ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಊಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4,51,000 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡುಗಿಸದೆ ಇರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈ ವರದಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್' (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡುವೆ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31,400 ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (19,300), ಸುಡಾನ್ (17,500), ಭಾರತ (15,800) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ (13,300) ಇರಲಿವೆ.
ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅವಧಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7,400 ಮತ್ತು 8,000 ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು 6 ತಿಂಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಖದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದುರ್ಬಲ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆರವು, ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ತಾಪಮಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಭೀಕರತೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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