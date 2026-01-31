ETV Bharat / bharat

ಮಹಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ: ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರ ಮಡದಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

SUNETRA TAKES MAHARASHTRA DCM
ಮಹಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 7:32 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಎನ್​ಸಿಪಿ ಬಣಗಳು ವಿಲೀನವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಂದು (ಜನವರಿ 31) ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಜತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಅವರು ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 'ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅಮರ್ ರಹೇ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಎಂ ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾರಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ, ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್‌ ದಾದಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎನ್​​ಸಿಪಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್, ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​, ಡಿಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಇದ್ದರು.
ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್, ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​, ಡಿಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಇದ್ದರು. (ETV Bharat via Maharashtra Lok Bhavan)

ಸುನೇತ್ರಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಪದ್ಮಸಿಂಹ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ, ಶಾಸಕಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1963ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಧರಾಶಿವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿನ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್‌) ಜನಿಸಿದ ಸುನೇತ್ರಾ, ಔರಂಗಾಬಾದ್‌ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 1985 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ತವರು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

2023 ರಲ್ಲಿ NCP ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.

2025 ರಲ್ಲಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2017 ರಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2010 ರಲ್ಲಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (EFOI) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

