ETV Bharat / bharat

ಟಾಮ್​ ಅಂಡ್​ ಜೆರ್ರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​: ಕೊನೆಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್​ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್​ ಮಿಯಾಂವ್​ ಸುಭಾಷ್​ ಯಶಸ್ವಿ​!

ಬೆಕ್ಕೊಂದು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೆಟ್ರೋದ ಪಿಲ್ಲರ್​​​​ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವರನ್ನು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

CAT SUBHASH RESCUE OPERATION MANJUMMEL BOYS CAT ಸುಭಾಷ್ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಸುಭಾಷ್​
40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೆಟ್ರೋದ ಪಿಲ್ಲರ್​​​​ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊಚ್ಚಿ(ಕೇರಳ): 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುವ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕು. ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರವನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಹಸ ಕಥೆಯಿದು. ಕೇರಳದ ಮಂಜುಮ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದ ಸುಭಾಷ್​ನಂತೆ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಈ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಹೇಗೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕು ಕೊಚ್ಚಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಪಿಲ್ಲರ್​​​​ 556ರ ಮೇಲೆ, ಗುನುಗುವ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್​​​ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳ ಶಬ್ಧದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕು ಹೊರಬಾರದೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬಳಲಿತ್ತು.

CAT SUBHASH RESCUE OPERATION MANJUMMEL BOYS CAT ಸುಭಾಷ್ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಸುಭಾಷ್​
ಬೋನ್​ ಇಟ್ಟರೂ ಸಿಗದ ಬೆಕ್ಕು! (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್​ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪುನಾರಂಭಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿ 1.30ಕ್ಕೆ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬವನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಂಜುಮ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

CAT SUBHASH RESCUE OPERATION MANJUMMEL BOYS CAT ಸುಭಾಷ್ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಸುಭಾಷ್​
ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ (ETV Bharat)

ಪಿಲ್ಲರ್​ ಹತ್ತಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಈ ಬೆಕ್ಕು? ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಾರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೆಕ್ಕು ಹೇಗೋ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತೊಪ್ಪುಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ರೇಸ್‌

TAGGED:

CAT SUBHASH RESCUE OPERATION
MANJUMMEL BOYS CAT
ಸುಭಾಷ್ ಬೆಕ್ಕು
ಬೆಕ್ಕು ಸುಭಾಷ್​
CAT SUBHASH RESCUED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.