ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸೀಪ್ಲೇನ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶ್ವಸಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀಪ್ಲೇನ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

SEAPLANE LANDING TRIAL SUCCESS
ಸೀಪ್ಲೇನ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶ್ವಸಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 12:42 PM IST

ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀಪ್ಲೇನ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾರಿದ ಸ್ಕೈ ಹಾಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5:30ಕ್ಕೆ ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀಪ್ಲೇನ್‌ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು.

ಸೀಪ್ಲೇನ್‌ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಋಷಿಕೇಶದ ಚಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಂತರ, ಸ್ಕೈ ಹಾಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳವಾರ ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಹ್ರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೀಪ್ಲೇನ್ ದುರ್ಗಮ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಚಿನ್ ಕುರ್ವೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅಮಿತ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಚಿನ್ ಕುರ್ವೆ ಹೇಳಿದರು.

