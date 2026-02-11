ETV Bharat / bharat

ರಾಜಸ್ಥಾನ: 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜವಾಹರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

JAWAHAR HOSPITAL
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜವಾಹರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 4:43 PM IST

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜವಾಹರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೇ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ದೂಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಊತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಸತ್ತಾ ರಾಮ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಹುತೇಕ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ಪನ್ವರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಗಡ್ಡೆಯೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು: ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಡಾ. ಪನ್ವಾರ್, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಎಂಒ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಸಂಖ್ಲಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪನ್ವಾರ್, ಡಾ. ನರೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಹಾಯಕ ದಿನೇಶ್ ಸೋನಿ, ಹೇಮರಾಜ್ ವರ್ಮಾ, ದೀಪರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

