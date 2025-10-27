ವಾರಣಾಸಿಯ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಮೋ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 4:51 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿ ನೀತು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಯೋಚನೆಯು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ನೀತು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅವರಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನೀತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ನೀತು ಮೂಲತಃ ವಾರಣಾಸಿಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಉಂಚ್ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, 2009ರಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿದ್ದ ನೀತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.
ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀತು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ್ವವಲಂಬನೆಯ ಗುಂಪು ಸೇರಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಕುಹುಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಮೋ ಡ್ರೋನ್ ದಿದಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 16 ದಿನದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಎಕರೆಗೆ 300 ರೂ: ಮೊದಲು ನೀತು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು, ರೈತರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅನ್ನದಾತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ರೈತರು ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಅವರು ಎಕರೆಗೆ 300ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
13 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ: ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಮೊದಲು, ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಡ್ರೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಡ್ರೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 13 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನೀತು ಅವರು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ವಿನೋದ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್: ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ಚಾಲಕರು 13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5,94,430 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ನ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಸಿಂಪಡಣೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3,212 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, 1,600 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 487 ಲೀಟರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಬ್ಬು, ಎಳ್ಳು, ಭತ್ತ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ತೊಗರಿ, ಬಟಾಣಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಅಮರಂಥ್, ಎಲೆಕೋಸು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ, ನ್ಯಾನೋ ಡಿಎಪಿ, ಸಾಗರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 9 ಮಂದಿ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿಯರು: ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಡೋನ್ ದೀದಿ ಯೋಜನೆ: 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮೋ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಡ್ರೋನ್, ದ್ರವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್, ಡ್ರೋನ್ ಸಾಗಿಸುವ ಕೇಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅನಿಮೋಮೀಟರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಬ್, ಪಿಹೆಚ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಮೆ ಸೇರಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
