ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದು ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ!

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ನಳಂದದ ಕವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಇದೀಗ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

success-story-nalanda-kavindra-kumar-maurya-quit-professor-job-and-earned-lakhs-from-fish-farming
ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 11, 2026 at 9:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ): ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು. ಇವರ ಹೆಸರು ಕವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವೀಂದ್ರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದವು. ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಂದು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಮೀನು ಕೃಷಿಯತ್ತ: ನುರ್ಸರೈ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಚಾರುಯಿಪರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ಸೋಮರಿ ತ್ರಿಲೋಕಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ (ಕೆಎಸ್‌ಟಿ) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೊರಳಿದರು.

ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ : ಕವೀಂದ್ರ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹವಾಮಾನದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವು. ನಂತರ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು, ಅವರು 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಋತುವಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಕವೀಂದ್ರ.

success-story-nalanda-kavindra-kumar-maurya-quit-professor-job-and-earned-lakhs-from-fish-farming
ಕೊಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಾರರು (ETV Bharat)

ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾದ ವಿಪತ್ತು : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, 'ನಾನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಬಿ ಮತ್ತು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ನಾನು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ, ಕವೀಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ರೈತರ ಗುಂಪನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಪಂತ್‌ನಗರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದವೀಧರರಾದ ಆರ್. ಕೆ. ಸಿನ್ಹಾ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

success-story-nalanda-kavindra-kumar-maurya-quit-professor-job-and-earned-lakhs-from-fish-farming
ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು, 'ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮೀನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸುಮಾರು 70 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ರೋಹು, ಕಟ್ಲಾ, ನೈನಿ (ಭಾರತೀಯ), ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಪ್, ಹುಲ್ಲು ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಪ್ (ವಿದೇಶಿ)ಗಳಂತಹ ಆರು ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಕೇಕ್, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌರ ಬೇಲಿ : ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೀಲ್‌ಗೈ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌರ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್​​ನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀಲ್‌ಗೈ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳರು ಕೊಳದ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

'ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಾನು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಮೀನು ಸಾಕಣೆವರೆಗೆ : ರೈತ ಕವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​​ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕವೀಂದ್ರ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ : ಕವೀಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 9 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿಯವರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೊಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರಗಸೆಯ ಕೇಕ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಹುವಾ ಕೇಕ್, ಸುಣ್ಣ, ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತಮ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 18 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್​ ಬರ್ಗ್​ ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆದು ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ; ಈ ರೈತನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು? ​

TAGGED:

NALANDA KAVINDRA KUMAR MAURYA
FISH FARMING
RICH FROM FISH FARMING
BIHAR
FISH FARMING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.