ETV Bharat / bharat

18 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್​ ಬರ್ಗ್​ ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆದು ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ; ಈ ರೈತನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು? ​

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ₹18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಟಿಸ್​ ಬೆಳೆದ ಸಕ್ಸಸ್​ ಆದ ರೈತ್​ ಬಿನ್ವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​
ಲೆಟಿಸ್​ ಬೆಳೆದ ಸಕ್ಸಸ್​ ಆದ ರೈತ್​ ಬಿನ್ವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 10, 2026 at 10:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ,ಹರಿಯಾಣ: ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ₹18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಈ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್: ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಅನೇಕ ರೈತರು ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಲೆಟಿಸ್​ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ (ETV Bharat)

₹18 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಶುರು; ರೈತ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಓದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಸೇರಿದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
ಐಸ್​ ಬರ್ಗ್​ ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರರು (ETV Bharat)

ಮಗನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಪ್ಪ: ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಿನ್ವಂತ್​ ಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಗನ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಗುರಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಾವು ಕೂಡ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿನ್ವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್​ ಬರ್ಗ್​ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರು: ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣನೀಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಬಿನ್ವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್​ ಬರ್ಗ್​ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ಕೃಷಿಯ ಜಟಿಲತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿನ್ವಂತ್​: ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು 11 ದಿನಗಳ ಸೆಮಿನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕೃಷಿಯ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.

80 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದು ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು 80 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು: ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಮೆಕ್​ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ: ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲೆಟಿಸ್​ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೋಲನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಟಿಸ್​ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.

1 ಎಕರೆಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 9 ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನರ್ಸರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರಿಂದ 26,000 ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸುಗ್ಗಿಯಿಂದ 9 ಟನ್ ವರೆಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಟಿಸ್​ ಬೆಳೆಸಲು ₹120,000 ರೂ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ ₹225,000 ರಿಂದ ₹250,000 ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh quit job of Rs 18 lakh
18 ಲಕ್ಷದ ರೂ.ಗಳ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೈತ (ETV Bharat)

ನಿರ್ವಾತ ಪೂರ್ವ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿನ್ವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಿರ್ವಾತ ಪೂರ್ವ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh
18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

30 ರಿಂದ 40 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: 10 ಜನರ ತಂಡವು ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಯ್ಲಿನ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh
18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ : ಬಿನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh
18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? : ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಎಲೆಕೋಸು ಹೋಲುವ ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ತರಕಾರಿ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ಗರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Success Story Kurukshetra Binwant Singh
18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಲೆಟಿಸ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಛಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು: ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛೋಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ!​

ರೀಲ್ಸ್​ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​ಗಳು!
ಉದ್ಯೋಗ ಹೋದರೇನಾಯ್ತು ; ಸಮೋಸಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್​, ವಾರ್ಷಿಕ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

TAGGED:

EARNING CRORES FROM ICEBERG LETTUCE
HOW TO GROW ICEBERG LETTUCE
BINWANT SINGH
SUCCESS STORY
SUCCESS STORY KURUKSHETRA SINGH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.