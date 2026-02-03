ETV Bharat / bharat

ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರ: ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಲೆಷ್ಟು? ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಜನೋಪಕಾರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ 8-9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ.

SUBSIDY CHALLENGE
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಅವರು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ. (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 2:10 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂಡಿಸುವ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲು ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2026-27ರ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಪಾಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ, ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂಧನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸಬ್ಸಿಡಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 8-9 ರಷ್ಟಿದೆ.

2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ, ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ 3.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 1.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ., ಇಂಧನಕ್ಕೆ 14,479 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್​​ಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವಾದ 2025-26ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ 4.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 8.66 ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ ಮಂಡಿಸಿದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ 4.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಆಹಾರ (2.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ (1.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರೂ, 2.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಶೇ.14) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 1.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರ 1.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ.11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ (1.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 1.21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 94,625 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 57,204 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2026-27) ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲ್ 4.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 1,62,671 ಕೋಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 1,39,289 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 1,04,599 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

