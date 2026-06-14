ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ IG, ಹಲವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 14, 2026 at 2:17 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಐಜಿ, ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ: ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಾಟ್ನಾ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಐಜಿ) ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಇತರ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲೂ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು, ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Patna, Bihar: A protest by exam candidates at Patliputra Railway Station turned violent, with reports of train vandalism. Police used tear gas, fired warning shots, and conducted a baton charge to disperse the crowd. The situation remains tense pic.twitter.com/ElBCYed38D— IANS (@ians_india) June 14, 2026
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ?: ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಟಲೀಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ರೈಲು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗದ್ದಲ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲು ವಿಭಾಗದ ಐಜಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಐಜಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು.
ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಐಜಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಲಘು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರುವಾಯ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಉದ್ರಿಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಉದ್ರಿಕ್ತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
#WATCH | Patna, Bihar: Visuals of the vandalised train coach at Patliputra Railway Station following the stone-pelting incident earlier today.— ANI (@ANI) June 14, 2026
Senior officials are on the spot to assess the situation, and a heavy police deployment remains at the station to maintain law and… pic.twitter.com/fTD19xbpyp
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅರಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಟಿಹಾರ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗಲೇ ರೈಲು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಂಡು, ರೈಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, 10,000 ರಿಂದ 15,000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದರು.
4,210 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಾಜ್ಯದ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4,210 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,685 ಪ್ರೊಬೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, 2,417 ಜೈಲ್ ವಾರ್ಡರ್, 108 ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಾಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಇದೆ.
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