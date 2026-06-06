ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಗೋಮಾಂಸ ತಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಇತರರಿಗೆ ತಿನ್ನಲೂ ಒತ್ತಾಯ: ಅಸ್ಸಾಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ
ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 7:32 PM IST
ಗೋಲ್ಪರಾ (ಅಸ್ಸಾಂ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗೇ ಗೋಮಾಂಸ ತಂದು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಲ್ಪರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣೈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮರುದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಸವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ತಿಮುಂಗ್ ಅವರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?: ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ನಾವು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ ನಿಷೇಧ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ 5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
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