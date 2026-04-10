ETV Bharat / bharat

ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾದ ಯುವಕ; ಮೊಬೈಲ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ

ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಯುವಕನ ಕನಸು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಫೋಟ.

ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವಕ ಗ್ರಾಹಕ ಲಾಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದ. ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಯು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಜೈಪುರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಯೋಗದ ಪೀಠವು, ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಫೋಟವು ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ದೆಹಲಿಯ ಓಲ್ಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕೋಠಿ ಸಾಯಿ ಪವನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ರಿಯಲ್​ಮಿ ಎಕ್ಸ್​ಟಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ, ಫೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೈಗಳು, ಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮರುದಿನದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ತಯಾರಿ ಸಮಯವು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆತನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವೇಗವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಮೊಬೈಲ್​ ಸಂಸ್ಥೆ: ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಫೋಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಈ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಯೋಗವು ಕಂಪನಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಘಟನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 1,00,000, ಹಾನಿಯಾಗಿ 25,000 ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 25,000 ಪಾವತಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಕಂಪನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 2022 ರಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ 6ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ9ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

MOBILE PHONE EXPLODE CASE DELHI
CONSUMER COMMISSION FINE
UPSC EXAM NEWS DELHI
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.