ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಪೋಷಕರು
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 15, 2026 at 2:08 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ): ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ 17 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಪಯ್ಯವೂರಿನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 17 ವರ್ಷದ ಅಯೋನಾ ಮಾನ್ಸನ್ ದುರಂತ ಸಾವು ಕಂಡವರು. ಇವರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ನಾಲ್ವರ ಬಾಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಳ ಕುಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಮಗಳ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾ ದಾನ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಜನರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾರಂಭದ ದಿನವೇ ದುರಂತ: ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಯೋನಾ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಬಳಿಕ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಅಯೋನಾ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಹೊರತೆಗೆದು ತಲಶ್ಶೇರಿ, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ರವಾನೆ: ಕೇರಳದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಯೋನಾರ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಂಡಿಗೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಸನ ಒದಗಿಸಿದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಾಗಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಸಂಯೋಜಕಿ ನಮಿತಾ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಡೆರಹಿತ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮೂಲಕ ಅಂಗವನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು 27 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಹೋದರೆ, ಇತರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲಶ್ಶೇರಿ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ: ಅಯೋನಾ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಯ್ಯವೂರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಕ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಯೋನಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆ.ಬಿನೋಯ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಯೋನಾ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಜಾದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಯೋನಾ ಮಾನ್ಸನ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
