ಯುದ್ಧ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬ: ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜೆಕ್ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ
ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮೊರಾವಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿಕುಲೋವ್ ಪಟ್ಟಣದವರಾದ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಕ್ವಿನೋವಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 12, 2026 at 7:29 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜೆಕ್ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮೊರಾವಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿಕುಲೋವ್ ಪಟ್ಟಣದವರಾದ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಕ್ವಿನೋವಾ ಅವರು, ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲ್ಲೋ ವಾದಕಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ವೀಸಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳ ದರಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಜರ್ಮನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ದರಗಳು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ನನಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು. ದುಬೈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.
'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಬಿಹಾರದ ಬಿಹಿಯಾ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬರುವಂತೆ ಸಚಿನ್ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಸಿಗದೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ನನಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಗೀರ್, ಗಯಾ ಮತ್ತು ಬೋಧಗಯಾಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿತು. ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಟಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಜನರ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ರುಚಿ ಸವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಟ್ಟಿ-ಚೋಖಾವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆತಿಥ್ಯವು ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಛತ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ನವಮಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
