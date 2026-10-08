ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಕರೆ
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 5:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ನ ತರ್ನ್ ತರನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹದಗೆಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡದಂತೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅದರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅದು ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷವೂ ರೈತರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇವಲ ನಿಗಾ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೈತರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿಎಕ್ಯೂಎಮ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ನಿಗಾ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು: ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಾರಿಕಾ ಪಾಂಡಾ ಭಟ್, ಕೇವಲ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ವರದಿಯಾದ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವ ಘಟನೆಯು, ಮುಂದಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೈತರು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಾಶದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದು ಇಂಧನ, ಮೇವು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ರಾಹ್ಗಿರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಭಟ್, ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಮೊದಲು ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸುಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಾಗೂ ತಳಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದತ್ತ ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವಿಗೆ ನೆರವು ಸಿಗಲಿ: ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು. ಜೋಳ, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಠಿಣ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಿಸರವಾದಿ ದೀಪಕ್ ರಮೇಶ್ ಗೌರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಳಮಟ್ಟದ ಬಲವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ: "ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದೂ ಒಂದು. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು, ಆಸಕ್ತಿ, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಇಂತಹ ಬೆಂಕಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 5,114 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 662 ರಷ್ಟಿದೆ.
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