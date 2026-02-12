'ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ': ಕೇರಳದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಧ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್ ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ''ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲು ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ'' - ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆ ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್ ಮಾತು.
ಕಣ್ಣು-ಕೈ-ಕಾಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವ ಕೆಲವರ ನಡುವೆ ಮನೋಬಲ ಕುಸಿಯುವಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಹಲವು ಏರಿತಳಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಟವೇ ತನ್ನ ಬದುಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಈ ಕಥೆ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.
ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನವರಾದ ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆದ ಕೇರಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು: ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಧರಾಗಿರುವ ತಾನ್ಯಾ, ಬ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ ಬಿ ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ತರಿಸಿತು. ಅಂಧರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪು ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಾನ್ಯಾ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣದಂತಾಗಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಈ ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾನ್ಯಾ, "ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂಧರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ(1 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ)ವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಾನ್ಯಾ, ಮೊರಾಜ ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಪರಸ್ಸಿನಿಕಡದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿ ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ತಾನ್ಯಾ, ಥಲಿಪರಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ ಜಿ ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ(Practice) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
''ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಾನು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಐಪಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾಗೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ, ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರು ಸಹ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಟಪಟನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಇ-ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ತಾನ್ಯಾ, "ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ ಜಿ ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ವಿಧಾನವು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಕೀಲರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾದಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು" ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಂತಹ ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸಂದರ್ಶನದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಪಡೆದೆ. ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲುವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿ ಇದ್ದು, ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಬಹುದು'' ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ನಾಥನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
