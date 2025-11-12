ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ CA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗ: ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವುದೇ ಈತನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ!
ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಂತೆ.
ಅಸನ್ಸೋಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಿದಿರಿನ ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಗೋಡೆಗಳು, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿರುವ ತವರದ ಛಾವಣಿಯ ರಚನೆ. ಇದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ನೆಲೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ದುರ್ಗೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆದರ್ಶ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸಹ ಇದು ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ: ದುರ್ಗೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಸೀತಾರಾಂಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಧನಬಾದ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ದೋಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯಕವೂ ಹೌದು.
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ತಾವು ದುಡಿದ ಹಣ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗೇಶ್ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಗನ ಸಾಧನೆ: ದುರ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯು ದುರ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 53 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಆದರ್ಶ್: ಆದರ್ಶ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕುಲ್ತೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆದರ್ಶ್ ಜೊತೆ ನಿಂತರು. ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಆಶೆಗಳನ್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆದರ್ಶ್: ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ದೋಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದರ್ಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು: ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಖುಷಿಯಾದ ಆದರ್ಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರ್ಶ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ಕಾಕಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಜೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆರೆ ಮನೆಯವರೊಬ್ಬರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ನೆರೆಯ ಬಿಮಲ್ ನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಆದರ್ಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
