21 ಸಾವಿರ ಪಾನಿಪುರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಗಣೇಶ: ಪುಣೆಯ ಬಪ್ಪ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ!
ಪಾನಿಪೂರಿಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 2:00 PM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪುಣೆಯ ಫರ್ಗುಸನ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರುವ ಗಣೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಗಣೇಶ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಾನಿಪೂರಿಗಳಿಂದ. ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪುರಿಗಳಿಂದ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ 'ಗಣೇಶ್ ಭೇಲ್'ನ ಮಾಲೀಕರು ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಡ್ಮೇವಾರ್ ಎಂಬ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಾನಿಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಗಣೇಶ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾನಿಪೂರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವೊಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಳೆದಿದೆ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇಳಲು ಸರಳವೆನಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುರಿಗಳು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುವಂತಹವು. ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ವಿಗ್ರಹದ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪುರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಈ ಸಹೋದರರು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣಪತಿಯ ಆಕೃತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಆ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಕ್ತರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಲೇ, ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದಿನೇಶ್, ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶವು ಪುರಿಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಧೂಳು, ಮಳೆ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಮುಂಗಾರು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ 21,000 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ದಿನೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಅದ್ಧೂರಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಂಡಳಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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